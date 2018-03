Istat, cresce ancora la disoccupazione tra i giovani

Di:

Roma – SI ferma ala corsa del tasso di disoccupazione generale in Italia, ma continua a crescere invece la disoccupazione giovanile.

Secondo gli ultimi dati Istat, la disoccupazione a giugno si ferma al 12,1%, con un piccolo passo indietro su maggio, in calo di 0,1 punti percentuali, anche se resta in aumento su base annua, con un rialzo di 1,2 punti. Con giugno la disoccupazione varca comunque la soglia del 12% per la terza volta consecutiva.

Continua il suo aumento invece il tasso di disoccupazione giovanile (15-24anni) che a giugno sale al 39,1%, in crescita di 0,8 punti percentuali su maggio e di 4,6 punti su base annua. Tra gli under 25 ci sono 642 mila ragazzi alla ricerca di un lavoro, pari al 10,7% della popolazione in questa fascia d’età.

Aumenta anche il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni, +0,3% rispetto al mese precedente (+39 mila unità) e +0,4% rispetto a dodici mesi prima (+51 mila). Il tasso di inattività si attesta così al 36,4%, in aumento di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,2 punti su base annua.

Negativo il dato sugli occupati: a giugno diminuiscono dello 0,1% rispetto a maggio, con 21mila persone in meno al lavoro, e dell’1,8% su base annua, con 414mila occupati in meno. Il tasso di occupazione, pari al 55,8%, risulta, guadando alle serie trimestrali, un minimo dal terzo trimestre del 2000.

