Vertenza OM Bari, Bordo: mediazione ministri Italia/Germania

Roma – "LA dimensione internazionale della vertenza sindacale in atto alla OM Carrelli di Bari suggerisce l'opportunità di un intervento congiunto di mediazione dei ministri del Lavoro italiano e tedesco per favorirne la soluzione positiva". "In sede europea devono individuarsi strumenti utili alla gestione di conflitti sociali che interessano i gruppi industriali globalizzati, il cui obiettivo politico sia il rafforzamento dello spirito comunitario in una materia fondamentale qual è il diritto al lavoro". Lo dice in una nota l'onorevole Michele Bordo, deputato PD e presidente della Commissione Politiche Europee della Camera.

