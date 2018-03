Basket, pubblicato calendario Campionato serie C

Di:

San Severo – La BASKET CITTA’ DI SAN SEVERO farà il suo esordio stagionale nella Tendostruttura del Liceo “Severi – d’Orsi” di Castellammare di Stabia, dove sarà ospite della Nuova Polisportiva Stabia, allenata da coach Giuseppe Zurolo, da poco promosso alla guida della prima squadra.

La prima al PalaCastellana andrà in scena la domenica successiva (ore 18) quando riceverà la visita della Timberwolves Potenza, al suo esordio assoluto in campionato, dal momento che riposerà nella prima giornata.

Il girone H, di cui fa parte la Bcss, infatti, è composto da 15 squadre e prevede due riposi per ogni formazione nel corso della prima parte del stagione. Insieme alla società del presidente Amerigo Ciavarella ci saranno Megaride Napoli, Virtus Pozzuoli, Nuova Pallacanestro Nardò, Basket Sarno, Juvetrani, Pallacanestro Partenope, Nuova Polisportiva Stabia, “Donato Avenia” Agropoli, Cestistica Ostuni, Basket Scafati 2011, Magic Team ’92 Benevento, Pink Bernalda e Udas Castellano Cerignola.

La versione ancora ufficiosa del format del campionato non prevede più i play off e play out. Le prime quattro in classifica al termine del girone di ritorno accederanno direttamente alla seconda fase. Le trentadue formazioni qualificate saranno divise in otto gironi da quattro squadre cadauna. Anche in questa seconda fase le squadre si affronteranno tra loro e la prima classificata al termine del girone di ritorno sarà promossa in serie B. Le seconde di ogni girone saranno accoppiate con criterio di vicinanza geografica.

Si sfideranno in due partite (senza “bella”) e le quattro vincenti saranno promosse anch’esse in serie B. “La mancanza di play off e play out – dichiara coach Piero Coen – potrebbe creare delle situazioni particolari, che avvantaggerebbero quelle squadre che affronteranno avversarie tagliate fuori da ogni obiettivo, a discapito di altre che

andranno a sfidare quella ancora in corsa”.

