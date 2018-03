Manfredonia, ospitato in un furgone mette in fuga ladro con una mazza

Di:

Manfredonia – OSPITATO in un furgone mette in fuga un ladro . E’ successo a Manfredonia, nella tarda serata del 30 luglio, in zona centrale. Protagonista della vicenda un 53enne del centro sipontino ritornato a Manfredonia dopo essere rimasto “bloccato in Tunisia per circa 2 anni”. L’uomo è attualmente senza lavoro e sostegno economico, da qui l’ospitalità dei gestori di un panificio che hanno ‘offerto’ il proprio furgone per consentire al 53enne di dormire ogni notte.

Da raccolta dati, mercoledì 30 luglio verso le ore 23.30, l’uomo ospitato nel mezzo avrebbe improvvisamente sentito dei rumori trovando davanti a sé un “giovane di esile corporatura” intento a frugare nel furgone. Celere la reazione del 53enne che ha messo in fuga il ladro agitando una mazza presente nel mezzo. Da ricordare come i gestori del panificio, oltre ad aver già fornito all’uomo vestiti e ricambi, offrono ogni giorno al 53enne pranzo e cena.

(ha collaborato Claudio Castriotta)

