Il 2 agosto Carmen Souza al Mattinata festival

Di:

Foggia. Saranno Carmen Souza, Theo Pascal al basso e contrabbasso ed Elias Kacomanolis alla batteria e percussioni i protagonisti del secondo concerto del Mattinata Festival 2018, previsto per giovedì 2 agosto, sempre con ingresso libero.

Ancora una star internazionale della musica, una delle regine mondiali del jazz: Carmen Souza, portoghese di origini capoverdiane cè una raffinata interprete, nota per il suo stile originale, un jazz fusion, che parte dai canti tradizionali di Capo Verde, fondendoli con elementi tradizionali e contemporanei del jazz. Nel 2013 è stata insignita del premio per la miglior interprete di morna e della migliore voce femminile al Cabo Verde Music Awards.

Il suo sodalizio artistico con Pascal dura ormai da anni e ha dato il via a diversi album, tra cui “Creology”, che sterza verso l’universo musicale afro, inteso in senso ampio, con tutte le mutazioni derivanti dalla dispersione geografica del popolo africano. Si seguono quindi rotte transoceaniche, dalle ex colonie portoghesi (Capo Verde, Mozambico, Angola) verso il Brasile e Cuba, per risalire poi sino alle coste di New Orleans.

Nata a Lisbona, Carmen Souza si è imposta come una delle più interessanti voci della world music, nella cui ricetta ha fatto confluire ingredienti assai diversi, dal jazz al soul a varie musiche tradizionali africane. Con un’impostazione vocale che richiama le grandi cantanti jazz di colore, la Souza ha ‘dirottato’ la lezione di Billie Holiday verso i sapori più esotici in stile Cesária Évora.

Il talento del portoghese Theo Pascal, che ha affiancato Carmen Souza sin dai suoi esordi in veste di compositore, arrangiatore e produttore, viene pienamente riconosciuto grazie alla co-leadership di questo trio.

Stessa location, Largo Agnuli, nei pressi di Palazzo Mantuano per il mini cartellone organizzato dal MAD Mall con il patrocinio del Comune di Mattinata e la direzione artistica di Pasquale Arena. Inizio concerto alle 21.59.