Estate in sicurezza: le misure del Comune di Orsara

Orsara di Puglia (Fg). Dal 30 luglio al 19 agosto, il capolinea degli autobus è stato temporaneamente spostato in Via Trento. Si tratta soltanto di una delle misure adottate dal Comune di Orsara di Puglia per il periodo estivo, in modo da adeguare i livelli di sicurezza all’interno e all’esterno del centro urbano in concomitanza con l’aumentare dell’flusso di persone e di moto e automezzi che si verifica ogni anno da e per il paese. I cittadini, mediante l’affissione delle diverse ordinanze emanate negli ultimi giorni, sono stati informati anche rispetto alle misure adottate per la sicurezza delle persone durante lo svolgimento dei tanti eventi che animeranno l’Estate Orsarese. Importante anche il vademecum adottato, in base alla recenti decisioni della Regione Puglia, per quanto attiene alle procedure da seguire per la bruciatura delle stoppie. Il modello di comunicazione che i responsabili delle aziende agricole devono compilare e le linee guida possono essere ritirati recandosi all’Ufficio Tecnico Comunale.

L’ESTATE ORSARESE. Fino al 21 agosto, grazie alla collaborazione tra Comune di Orsara, realtà associative e locali della ristorazione, il paese sarà animato da una serie di eventi. Grande spazio alla musica italiana d’autore, con una serie di serate imperdibili caratterizzate dalle tribute band: Litfiba (3 agosto), Rino Gaetano e Zucchero (10 agosto), Emma Marrone (17 agosto). Il 7 agosto, alle 21.30, Santino Caravella porterà in Piazza San Pietro la sua verve comica, già apprezzata dagli orsaresi in occasione del videoclip realizzato a Orsara di Puglia per promuovere bellezza e patrimonio della Capitanata. Particolarmente suggestiva la “Gara di Orienteering notturno” che si terrà il 9 agosto, a partire dalle 22.30: a organizzare l’evento sarà la Polisportiva Ursaria, l’associazione a cura della quale si terranno anche il torneo di beach volley e altre numerose iniziative.

Sabato 11 agosto, spazio alla grande musica della tradizione bandistica italiana con la seconda edizione del Raduno delle Bande: dalle 18, grazie all’associazione Santa Cecilia, Piazza San Pietro ospiterà i complessi bandistici provenienti da ogni parte della Puglia. Appuntamento confermato anche quello del Wild Fest, Festival Internazionale della Musica Elettronica, che tornerà sabato 11 e domenica 12 agosto. Il 14 agosto, a partire dalle ore 21, la Pro Loco di Orsara di Puglia proporrà il ritorno della Notte Bianca: il “paese dell’Orsa” accenderà le luci su musica, mostre, iniziative culturali e una serie di eventi capaci di animare la vigilia di Ferragosto in tanti luoghi diversi del centro storico orsarese. Un evento che è anche l’occasione per ammirare gli scorci

notturni di piazze, chiese e palazzi storici mettendone in luce fascino e suggestioni.

LE GIORNATE MEDIEVALI. Il 18 e 19 agosto faranno il loro debutto le “Giornate Medievali. Ursaria: Pellegrini, Monaci e Cavalieri”. L’evento è organizzato dalla Parrocchia San Nicola di Bari. Per le vie del paese, si rivivranno le atmosfere del borgo medievale, caratterizzate da costumi, musica e tradizioni che hanno scritto la storia di Orsara di Puglia, regalando ad essa testimonianze portentose rappresentate da alcuni dei più interessanti luoghi di interesse storico-artistico. Dal 29 luglio al 6 agosto, a cura della Cooperativa Orsararcobaleno, si terrà la Settimana Allegra con sport e altre attività.