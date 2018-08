Mandato di cattura, arrestato a Foggia

Di:

Foggia. Nell’ambito di una vasta e pianificata attività di prevenzione e repressione di reati in ambito ferroviario, coordinata dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, nella serata del 31 luglio 2108, personale dipendente la Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia procedeva al controllo di un cittadino italiano M.E. che, da una interrogazione in Banca Dati, risultava da ricercare per scontare in carcere un residuo di pena di mesi tre.

Nei pressi degli Uffici Polfer, avendo inteso del suo imminente arresto, spintonava violentemente un agente facendolo cadere e aprendosi una via di fuga, ma subito dopo veniva bloccato definitivamente e tratto in arresto oltre che per la pena da scontare anche per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.