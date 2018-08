Manfredonia, bilancio di previsione e debiti fuori bilancio: torna il Consiglio

Di:

Manfredonia, 01 agosto 2018. Il vice presidente del Consiglio comunale di Manfredonia, Italo Magno, ai sensi dell’art.21 dello Statuto comunale e del vigente Regolamento del Consiglio, rende noto che il Consiglio comunale è convocato, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, per martedì 7 agosto 2018, alle ore 17.00, e, ove ne ricorressero i presupposti di legge o di regolamento, in seduta di seconda convocazione per il giorno lunedì 27 agosto 2018, alle ore 17.00, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione del presidente del Consiglio comunale;

2. Riconoscimento della legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 1° comma, lett. a) TUEL Sentenza del Tribunale di Foggia sez. Lavoro n. 379/2017;

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194, 1° comma, lett. a) TUEL Sentenza TAR Puglia n. 59/2018;

4. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) TUEL e regolarizzazione carta contabile relativa all’atto di pignoramento;

5. Bilancio di previsione 2018/2020 – salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8 TUEL). Approvazione.

Il vice presidente Magno precisa che alcuni punti posti all’ordine del giorno non sono ancora coperti dal parere dei revisori dei conti, perciò saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale solo se il previsto parere giungerà ai singoli consiglieri almeno 24 ore prima della seduta (art. 35 e art. 36 dello Statuto comunale).

Fonte

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)