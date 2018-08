Di:

Manfredonia, 01 agosto 2018. Al risveglio, non trova più la propria “amata bicicletta” e scrive un testo indirizzato all’ignoto entrato in possesso del mezzo.

”Questa notte mi hai lasciato a piedi, ma la colpa è stata mia. Come ho potuto lasciarti sola fuori dalla porta e senza il lucchetto? Voglio comunque dire a chi ci ha separati, che il bullone del pedale sinistro vuole essere stretto quasi tutti i giorni, altrimenti si rischia di farsi male, che il cestino non è ancorato al manubrio, quindi non caricarlo troppo, e che le batterie delle luci di posizione , si stanno per scaricare. Quindi fai molta attenzione, perchè non vorrei ritrovarti schiacciato contro un tir, ci resterei molto male vederti in quelle condizioni, mia amata bicicletta.

PS. Lauta mancia a chi la dovesse ritrovare per strada, sola e abbandonata (in foto , senza luci e senza cestino).

Sto aspettando il tecnico della telecamera posizionata sulla porta, sei ancora in tempo a restituire il mal tolto, perchè appena avrò il filmato lo pubblico senza censura”.

(A cura di Bruno Mondelli, Manfredonia)