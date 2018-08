Manfredonia. Inaugurazione scultura “Incontro al vertice”

Di:

Manfredonia, 01 agosto 2018. Il patrimonio artistico-culturale di Manfredonia si arricchisce di un nuovo prezioso tassello. E’ prevista per le ore 20 di sabato 4 agosto la cerimonia inaugurale della messa in posa di “Incontro al vertice”, l’opera dell’artista Florian Lettl ricevuta in comodato gratuito dall’Amministrazione comunale (ovvero senza alcun costo per i cittadini) e che sarà posizionata al centro della Rotonda del Lungomare Miramare.

Alla cerimonia, a cui tutta la cittadinanza ed i turisti sono invitati a partecipare, prenderanno parte il sindaco Angelo Riccardi e l’artista Florian Lettl, figlio di Wolfgang pittore surrealista tedesco (legatissimo alla città), di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.

L’imponente scultura (del peso di circa 600 kg, alta 265 cm, larga 330 cm, profonda 90 cm che riprende un’opera pittorica dello stesso Wolfgang Lettl) è stata realizzata con alluminio fuso nel 2004 in due esemplari: uno per il museo di Augsburg , l´altro per il museo di Lindau sul lago di Costanza.

Proprio quest’ultimo sarà trasferito per vent’anni a Manfredonia, facendo bella mostra di sé (anche come arredo urbano di pregio) su uno degli affacci a mare più affascinanti e riconosciuti della città, dando ulteriore respiro internazionale all’offerta cultura e turistica del territorio e rafforzando – quasi indissolubilmente – il rapporto di profondo amore con la famiglia Lettl. Il buon esito dell’operazione è dovuto anche all’impegno dell’Arch. Telera il quale, dopo aver sottoposto l’idea al Sindaco, si è occupato della direzione dei lavori per il posizionamento della scultura.

