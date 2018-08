Manfredonia. PUG: presentati gli indirizzi strategici

Di:

Manfredonia, 01 agosto 2018. “Abbiamo bisogno di dare una svolta alla vita cittadina di Manfredonia e questo sarà possibile confezionando un piano urbanistico nuovo in sinergia con le forze degli interessati; abbiamo lanciato un invito chiamato ‘Un’idea per la tua città’ che scadrà il 30 agosto affinché giungano contributi importanti”, così l’assessore all’urbanistica del comune di Manfredonia, Matteo Ognissanti, ieri (31 luglio) alla presentazione pubblica preventiva del PUG.

Presente anche il prof. Leonardo Rignanese del Politecnico di Bari che ha illustrato le fasi in cui il PUG è diviso e quali saranno le priorità e le caratteristiche dello stesso: “Lo strumento che l’amministrazione si accinge a completare è complesso, ridurre a semplificazione non deve portare alla banalizzazione. Ciò che dovrà prevalere è la capacità progettuale”.

Il PUG è diviso in una fase strutturale:

-perseguirà gli obiettivi della salvaguardia e valorizzazione delle invarianti strutturali del territorio;

-indicherà le grandi scelte di assetto di medio lungo periodo costruite a partire dai contesti territoriali individuati;

-detterà indirizzi per le previsioni programmatiche e per la pianificazione attuativa;

e in una fase programmatica:

-conterrà gli obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e di gestione delle trasformazioni diffuse;

-indicherà gli interventi coerenti con il livello strutturale e realizzabili nel breve-medio periodo, in relazione ad attori e risorse disponibili e/o mobilitati, da raccordarsi con la programmazione finanziaria comunale ed in particolare con le previsioni del Piano triennale delle Opere pubbliche.

fotogallery Libera Maria Ciociola



“La parte strutturale rappresenta un vero e proprio statuto, presenta i principi fondamentali e non contrattuabili per la tutela del territorio; la parte governativa è invece contenuta nella fase programmatica che metterà in moto le attività coerenti con il piano urbanistico.

La divisione in queste due fasi è una novità assoluta”, continua il prof. Rignanese.

“Ad oggi in Puglia di PUG non ce ne sono tantissimi, molti si sono fermati alle prime fasi; gli insuccessi dei PUG sono più che altro dovuti allo ‘scimmiottamento’ dei PRG… è invece fondamentale superare le linee guida dei PRG ed è l’assetto storico-sociale odierno che ce lo impone. Molti dei finanziamenti devono trovare coerenza nei PUG come può essere l’attuazione del PPTR.

Con i nuovi piani urbanistici si cerca quindi di superare la logica meccanicistica del PRG poco attinente ad una realtà complessa, leggendo ed interpretando le criticità e soprattutto creando non più vincoli ma opportunità per il territorio”, conclude l’architetto Andreassi.

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 01 agosto 2018