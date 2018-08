Miss Galà dello Sport 2018: il programma della finalissima

Di:

Manfredonia, 01 agosto 2018. Cresce l’attesa per la finalissima della VI edizione del concorso di bellezza e talento “Miss Gala dello Sport”, in programma sabato 4 agosto alle ore 21,30 a Siponto presso la struttura privata “Sporting Club Siponto”.

In gara 12 splendide modelle, dall’intera provincia di Foggia, giunte in finale al termine di un lungo percorso di selezioni. Una qualificata giuria tecnica avrà l’arduo compito di decretare la Miss Gala dello Sport 2018.

Le ragazze che sfileranno sono Angela Pezzano, Corinne Liscio, Alyssia Colotti, Romina Rutigliano, Federica Pirro, Maria Cocco, Sabrina Bove, Ilaria Colotti, Claudia Carbone, Roberta Roberti, Andreea Mitroi e Francesca Fiano.

La coreografia e la direzione artistica delle miss verranno curate dall’insegnante di danza Rita Vaccarella, della Scuola di danza “My Dance” di Manfredonia. Non solo passerelle dunque, ma tante altre sorprese all’orizzonte.

C’è grande curiosità anche per la I edizione di “Junior Gala dello Sport”, concorso riservato ai bambini dai 3 ai 12 anni. La coreografia e la direzione artistica delle 8 meravigliose principesse saranno invece realizzate dall’insegnante di danza Mary Mollica, della Scuola di danza “Danzarte” di San Severo.

“Ringrazio, a nome di tutto lo staff, i genitori delle ragazze e delle bambine per la piena condivisione di un percorso iniziato a novembre ’17 e che finalmente è prossimo a tagliare il traguardo. Ringrazio, altresì, il Consiglio Direttivo dello Sporting Club per l’opportunità” – così il patron Stefano Favale, che conclude: “Alcune miss e bambine regaleranno al pubblico presente esibizioni artistiche di altissimo livello e, in alcuni casi, inedite. Perchè Miss Gala dello Sport non è solo moda e fascino, ma anche talento artistico”.

Il parterre degli ospiti annovera la modella e attrice Maria Villani, Matteo Bonfitto di Miss Rossonera, il violinista Paolo Paone, gli allievi della “My Dance”, le cantanti Engy Cinque, Ilaria Reddavide, Terry Sampaolo e il giovanissimo duetto Felisia Sanchirico e Mariagrazia Armillotta.

“E’ un appuntamento da non perdere, sottolinea il prezioso coorganizzatore Matteo Mancini, in previsione dell’ingresso delle Lady sin dalla prossima edizione. Non vorrei essere nei panni della giuria sabato..le ragazze sono davvero tutte splendide e meritevoli del nostro rispetto”.

Tanti i premi in palio per le miss, ben 6 fasce offerte dai partners Gioielleria Cosentino, Fioridea, Anteprima Milano Roma, Marina Balzano Coiffeur, Severo Serigrafia e dal Direttivo dello Sporting Club.

Media partner il giornale online “Stato Quotidiano” con Carmen Palma.

L’evento verrà videoripreso e trasmesso in differita su Amica9 Tv.

Presenteranno Stefano Favale, Valentina Guaragno e Anthea Grimaldi.

Reginetta della serata, la Miss Gala dello Sport 2017 Fiorina Grimaldi, foggiana doc.

Emozioni: è la parola d’ordine della finalissima, appuntamento a sabato 4 agosto con inizio alle ore 21,30.

Miss Gala dello Sport è partner di Miss Rossonera.