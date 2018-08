Rapina a Manfredonia, custodia cautelare per un minore

Di:

Nella mattinata odierna, a Monte Sant’Angelo (FG), agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Ps di Manfredonia hanno ritracciato M.M., minore degli anni 18, destinatario del provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Bari, con cui è stata disposta l’applicazione della misura della custodia cautelare presso l’Istituto penitenziario minorile “Fornelli” di Bari per giorni 30.

M.M., il 20 luglio 2018, in esecuzione di analogo provvedimento cautelare è stato collocato in comunità, in quanto ritenuto responsabile di una rapina in strada, avvenuta a Manfredonia in data 23.06.18, ai danni di una donna che, a causa dell’azione delittuosa del M.M. rovinava a terra al punto da dover ricorrere ad un periodo di degenza ospedaliera in prognosi riservata.

Ebbene, qualche giorno dopo il suo collocamento in una comunità per il recupero dei minori M.M. si allontanava arbitrariamente dalla Comunità individuata dal G.I.P. di Bari, determinando così la sostituzione di quella misura cautelare con quella più afflittiva della custodia cautelare presso l’Istituto penitenziario minorile.

Ultimate le formalità di rito il minore è stato accompagnato nell’Istituto per minori “Fornelli” di Bari, dove vi resterà per il periodo di 30 giorni.