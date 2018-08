Rignano Garganico, Carabinieri arrestano 45enne per evasione

Di:

Foggia. I militari della Stazione Carabinieri di Rignano Garganico con l’ausilio di personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Rotondo, hanno tratto in arresto Fiore Giovanni, classe “73, ivi residente, nullafacente, già segnalato nella Banca dati delle Forze dell’Ordine, resosi responsabile di evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, cui trovavasi sottoposto presso la propria abitazione.

Lo stesso, nella mattinata del 13 maggio 2017, era stato tratto in arresto poiché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata, essendosi introdotto in un’abitazione di proprietà di un’anziana del luogo parzialmente travisato ed armato di coltello, sottraendo una somma di denaro in contanti.

Fiore durante la notte è stato sorpreso e prontamente bloccato dai militari operanti nell’abitato di Rignano Garganico.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto il ripristino degli arresti domiciliari.

Redazione StatoQuotidiano.it