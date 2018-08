Ritorna sulla scena il Teatro dei Limoni di Roberto Galano, a Rignano

Di:

Rignano Garganico, 01 agosto 2018. Da più giorni è di nuovo in azione il Teatro dei Limoni di Roberto Galano, a Rignano Garganico. Lo è per il solito corso residenziale formativo in vista della recita effettiva che avrà luogo il 4 agosto alle ore 19,30 in Largo Palazzo. Come noto, l’anzidetto sodalizio, fa capo all’associazione “Spazio off” delle Nuove Drammaturgie Indipendenti, meglio note con l’acronimo “NUDI”. Questa volta i corsisti, oltre una ventina, sono impegnati nella preparazione di una delle tragedie più singolari e famose del repertorio teatrale di William Shakespeare. Si tratta di MachBeth, in particolare dell’atto più impegnativo Tomorrow (Atto V, scena V) di cui di seguito si porta la traduzione: “Domani, e domani, e domani, si insinua a piccoli passi di giorno in giorno, fino all’ultima sillaba del tempo; e tutti i nostri ieri hanno illuminato gli stolti fino alla morte polverosa. Su, su, breve candela! La vita non è che un’ombra che cammina, un povero attore, che si agita e pavoneggia per un’ora sulla scena, e poi non si presenta più. È il racconto raccontato da un idiota, pieno di strepito e furore, che non significa nulla”.

Una riflessione di vita, quest’ultima, che fa comunella con i tempi incerti e confusi di oggi.

A portarci, per l’ennesima volta, la “performance” è l’associazione “Cerchi di vita” di Luigi Di Claudio, che ci sta “mettendo l’anima” per la buona riuscita di questa importante iniziativa culturale. La stessa è stata inserita nel Cartellone di “Rignanestate”, composto da un ricco e variegato programma, messo appunto dall’Amministrazione Comunale, diretta dal sindaco Luigi Di Fiore, col supporto del Consigliere Delegato al ramo, Giuseppe Motta. A quanto appreso il Teatro in questione ritornerà in scena anche l’8 agosto, alle ore 18,30 nel medesimo e naturale palco con la rappresentazione de “Il Mistero della Jaletta perduta”. Spettacolo, quest’ultimo, destinato a quanto c’è scritto ironicamente a bambini dai 0 ai 99 anni.

A cura di Antonio Del Vecchio,

Rignano Garganico 01 agosto 2018