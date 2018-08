Basket. Serie C “Fallou Ndyae alla Giuseppe Angel”

Di:

Nasce a Dakar (Senegal) nel 1996 e incontra la pallacanestro a 14 anni, innamorandosene perdutamente. Poco tempo dopo, dall’ altra parte del Mediterraneo, a Roma per la precisione, i tecnici della Stella Azzurra lo notano su Facebook e decidono di scommettere su di lui e sul suo istinto cestistico.

Alla Stella Azzurra l’atleta cresce nelle squadre giovanili, fino ad arrivare al palcoscenico della Serie B con la Stella Azzurra Viterbo. Poi arriva nella C Silver pugliese con Vieste. Ma palcoscenici più prestigiosi lo attendono: a settembre 2016 firma con la squadra di Agropoli e gioca la Serie A2.La sua storia personale, così particolare e quasi da predestinato, è solo una premessa per presentarvi il pivot/ala forte Fallou Ndyae.22 anni e 205 centimetri di altezza, fisico imponente, il suo habitat naturale è “il pitturato” dove garantisce presenza ed esplosività in entrambe le fasi di gioco.

“Fallou Ndyae – commenta Antonio Rivetto, dirigente Giuseppe Angel – ha le caratteristiche che stavamo cercando. Stiamo costruendo una squadra giovane, ma a nostro avviso di valore, da affidare alle sapienti mani di Coach De Florio. Si preannuncia un campionato per niente semplice, noi siamo pronti a dare il massimo”.