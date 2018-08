Tre Fiammelle. Imposta 2016, Cassazione boccia ricorso Agenzia Entrate

Di:

Roma, 01 agosto 2018. ”Nel ricorso l’Agenzia non richiama in alcun modo le argomentazioni poste dalla C.T.R. a sostegno della propria decisione, limitandosi a riproporre, in maniera alquanto generica ed apodittica, le doglianze contenute nell’atto di appello, senza sviluppare alcuna critica specifica all’iter logico argomentativo del giudice di secondo grado (..)”.

Con recente ordinanza, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, contro la Società Cooperativa di Produzione e Lavoro Tre Fiammelle, contro la sentenza n.342/25/11 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, che, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento n.RF8030100152/2009 per l’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità di alcuni costi per i quali difettavano i requisiti dell’inerenza, precisione e competenza, ha accolto l’appello principale della società contribuente, rigettando quello incidentale dell’Ufficio e riconoscendo la deducibilità di alcuni costi, oltre quelli già riconosciuti come deducibili dalla sentenza di primo grado della C.T.P. di Foggia.

A seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la società si è costituita, resistendo con controricorso.

Il ricorso era stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 14/6/2018.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunzia in primo luogo la violazione e falsa applicazione dell’art.109 D.P.R. n.917/86, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.; secondo la ricorrente il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che la mera descrizione generica ed indeterminata contenuta in alcune fatture potesse legittimare la deduzione dei relativi costi, omettendo di valutare il requisito dell'”inerenza”, inteso come nesso funzionale che lega il costo all’attività imprenditoriale, necessario ai fini della sua deducibilità;inoltre, il giudice di appello non si sarebbe neanche attenuto al principio di competenza, che postula la necessità di individuare l’esercizio di competenza dei ricavi, per poi procedere all’individuazione dei costi ad essi relativi ammessi in deduzione nel medesimo periodo.

