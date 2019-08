Di:

BELLUNO È stato trovato morto vicino al rifugio dove lavorava come cuoco ma è giallo sulla causa del decesso. Daniele Del Nobile, 36enne di Manfredonia (Foggia), era sparito ancora martedì sera dal rifugio Pralongià a Corvara (Bolzano). I soccorsi l’hanno cercato per tutta la notte e solo mercoledì’ mattina, prima di mezzogiorno, hanno trovato il suo corpo ormai privo di vita in un prato di Livinallongo (Belluno). Nella notte la zona era stata attraversata da una perturbazione, la prima ipotesi è che l’uomo fosse stato colpito da un fulmine.

fonte, articolo integrale corrieredelveneto.corriere.it