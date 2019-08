Comune Manfredonia, Commissario riadotta DUP

Di:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART.170, COMMA 1, DEL D.LGS N.267/2000) – RIADOZIONE

Manfredonia, 1 agosto 2019. Con recente provvedimento del Commissario straordinario del Comune di Manfredonia, è stato stabilito di riadottare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021, ai fini della sua presentazione – ai sensi degli artt. 170 e 174 TUEL – in uno con lo schema del Bilancio di previsione finanziano 2019/2021.

E’ stato dato atto che “la presente deliberazione viene adottata tenendo conto del contesto normativo attuale in continua evoluzione e, per l’effetto, di stabilire che al recepimento di eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni di forte impatto sulla finanza locale, si provvederà con l’approvazione di appositi atti, nonché con successivi provvedimenti consequenziali, al fine di porre in essere le dovute azioni, a seguito della definizione del quadro normativo di riferimento, nel rispetto di quanto deliberato con il presente atto”.

Allegati

CP n009 del 24072019 CP n027 del 17072019