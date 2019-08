Lega: “Gestione collegiale senza aggirare il dialogo, diversamente è rottura”

Di:

Foggia. Dopo il primo consiglio comunale e “la distonia con il resto della coalizione e del sindaco Landella” La Lega ritiene necessario chiarire la posizione politica assunta a Foggia. Lo fa con una nota, a nome della Lega Puglia e del gruppo Consiliare presso il Comune di Foggia, Giovanni Riviello, vice segretario regionale.

“Non è consentito a nessuno di cercare di addossare alla Lega alcuna responsabilità per quanto accaduto in consiglio comunale, atteso che si è dimostrato da parte del gruppo consiliare, in maniera monolitica, che la Lega tiene alle istituzioni prima che alle poltrone, preferendo restare fuori da ogni assegnazione di deleghe per evitare di apparire legati più alle poltrone che agli interessi reali della città di Foggia, in chiaro segno di discontinuità rispetto al passato” .

Senza ambiguità

La richiesta al sindaco e all’intera maggioranza, passata l’euforia elettorale, è di “una gestione collegiale che possa realmente affrontare con decisione i problemi locali ed apportare l’entusiasmo necessario per cercare di migliorare, concretamente come nella migliore tradizione della Lega. In mancanza di aperture in tal senso, d’intesa tra tutte le componenti della Lega, occorrerà valutare una posizione chiara e netta, senza ambiguità, come già si è dimostrato in occasione del consiglio comunale d’insediamento”.

Maggioranza condivisa, non imposta

Poiché la bagarre in aula dei supporter di alcuni consiglieri plurivotati è sfociata in atteggiamenti scomposti e anche insulti nei confronti del sindaco e della presidenza del consiglio, il vicepresidente Riviello aggiunge: “A tal proposito, è doveroso scusarsi per alcune incresciose intemperanze che non dovranno più ripetersi. Se le condizioni, pertanto, saranno di disponibilità ‘vera’ ed incondizionata nei confronti della Lega, nessun ostacolo potrà frapporsi per un deciso cambio di passo, ma con altrettanta chiarezza è necessario dire che in mancanza la Lega non intende elemosinare prebende da nessuno, preferendo evitare anche di entrare in una maggioranza sin qui condivisa, che non potrà mai diventare imposta”.

No a personalismi

Intervistato appena concluse le operazioni per eleggere il presidente, il leghisa Di Fonso aveva esplicitamente detto: “Oggi è emersa la volontà di far fuori la Lega e di egemonizzare il Comune da parte di Fi”. Di qui la decisione di un “appoggio esterno”. A tal proposito la Lega di Puglia precisa: “Ogni tentativo di aggiramento del dialogo istituzionale tra forze politiche, quindi, sarà ritenuta volontà di rottura del dialogo, in primis perché la Lega non è certo una lista civica, né mai intende essere trattata come tale, e poi perché ogni forma di personalismo e di protagonismo non fa parte dello spirito di gruppo e di squadra che ci appartiene. Infine occorre dire che, in attesa di verificare se sussistono le condizioni per la nostra presenza in maggioranza, non intendiamo condividere alcun indirizzo politico amministrativo dettato da altri senza gli opportuni coinvolgimenti anche quale assunzione di responsabilità nei confronti della collettività foggiana”.