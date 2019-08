Cusmai: “E’ un film già visto quello di Landella senza la maggioranza”

Di:

Sulle commissioni permanenti la Lega e la maggioranza hanno trovato un’intesa: il consigliere del partito di Salvini Concetta Soragnese dal bilancio passa ad ambiente e territorio perché Dario Iacovangelo, di Fi, si propone per lo spostamento. La Lega esce dall’aula prima che si discuta il secondo punto sulle commissioni elettorali dopo aver inoltrato al presidente del consiglio la richiesta di inserire la medesima Soragnese e l’altro consigliere leghista Liliana Iadarola in tali commissioni. Non sono più rientrati in consiglio riscontrando sul punto una mancanza di risposta.

Il numero legale, dato che il gruppo leghista è arrivato in consiglio dopo l’appello, è stato mantenuto dalla minoranza. Essendo in prima convocazione, la validità della seduta doveva essere assicurata da 17 presenze. Senza i 5 consiglieri della Lega e Francesco D’Emilio, assente, non ci sarebbero state le condizioni per proseguire.

Votate le commissioni permanenti, anche l’opposizione ha lasciato l’aula. Sono rimasti i tre consiglieri del M5s e Anna Rita Palmieri nella seconda discussione sulle commissioni elettorali.

“Voteremo solo per la città”

Il capogruppo della Lega Alfonso Fiore commenta sulla scorta delle parole di Massimiliano Di Fonso dopo l’esordio di questa amministrazione il 30 luglio: “Non abbiamo i nostri rappresentanti in una giunta monocolore in cui il sindaco vuol decidere tutto da solo. Voteremo accapi ogni volta che vanno per la città, non voteremo il bilancio”. Il punto all’ordine del giorno è fissato per il 25 agosto. Sul mistero di una giunta incompiuta pende una scelta di genere, spiega Fiore: “L’amministrazione chiede due donne e un uomo, noi diciamo due uomini e una donna come stabilito al tavolo di trattative”.

Cusmai: “In aula per senso di responsabilità”

“Siamo rimasti in aula per senso di responsabilità- dice il consigliere di minoranza Rosario Cusmai (Foggia Civica)- per far insediare le commissioni, in particolare quella del bilancio dato che a breve andrà in aula. Questa consiliatura è partita nel peggiore dei modi, è il secondo tempo di un film già visto nello scorcio finale della prima, direi ‘la saga di Landella’.Tutti i problemi messi sotto il tappeto in campagna elettorale dopo le primarie sono venuti fuori, una coalizione non omogenea in cui, come si è visto nel primo consiglio, il secondo partito prende le distanze dalla sua maggioranza”.