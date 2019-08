Ex pista Mezzanone, arrestato 21enne per droga

Di:

Foggia. Stamani, nell’ambito di un’attività coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Foggia, personale della Polizia di Stato appartenente alla Squadra Mobile della Questura di Foggia, supportato da equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” e “Lucania” e da unta cinofile, ha effettuato numerose perquisizioni all’interno dell’insediamento abusivo, noto core “cx pista”, adiacente al CARA. di Borgo Mezzanone.

Tale attività ha permesso di tratte in atresto Alize Emmanuel, cittadino nigeriano classe 1998, trovato in possesso di 60 grammi di matijuana suddivise in più dosi e di due bottiglie di 200 cl ciascuna contenenti olio di canapa, adeguatamente occultato all’interno del manufatto adibito a sua abitazione. Inoltre, il predetto veniva altresi deferito all’Autorità giudiziaria per i delitti di furto di energia elettrica e occupazione abusiva di terreni (I – segue).