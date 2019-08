Festa patronale di Manfredonia, organizzazione al GAL Daunofantino

Di:

Con Delibera n. 32 del 24/07/2019 il Commissario Prefettizio del Comune di Manfredonia – Dott. Vittorio Piscitelli – ha conferito al Gal DaunOfantino l’incarico di organizzare l’edizione 2019 della Festa Patronale in onore di S.S. Maria di Siponto, le cui celebrazioni civili e religiose sono in programma a fine agosto.

In un momento storico complesso e delicato per la città, il Commissario ha individuato nel Gal DaunOfantino – che da più di quindici anni si occupa di sviluppo, valorizzazione e promozione del territorio – il soggetto aggregante e coordinatore per l’organizzazione dell’appuntamento più importante e sentito dalla comunità.

Dal canto suo il Gal DaunOfantino, ringraziando il Commissario per la stima e la fiducia riposta nei confronti della società, è già al lavoro per una Festa Patronale che sarà “più che sobria” e nel solco della tradizione religiosa e popolare. Il Gal DaunOfantino, inoltre, precisa che per l’organizzazione della Festa Patronale non saranno utilizzati fondi rinvenienti dalla programmazione Psr Puglia 2014/2020 (così come non vi sarà alcun contributo da parte del Comune), ma che sono già attivate azioni per tentare il reperimento di risorse attraverso altri strumenti e canali istituzionali e privati.

Nei prossimi giorni saranno rese note tutte le informazioni utili per le offerte dei fedeli e per le donazioni delle imprese che vorranno sostenere le attività della Festa Patronale.