Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno scolastico 2019/2020

Di:

Si informa che sono stati prorogati alle ore 14:00 del 20 agosto 2019, i termini per la richiesta del beneficio.

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2019/2020.

http://www.comune.manfredonia.fg.it/news_long.php?Rif=6183&fbclid=IwAR1-j37zEv3dRjC1mcGjtvvBpUk_r2jmnY_rkQuJIOBP_WTR1Le0-0jsN2w