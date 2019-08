Indagini su Protect srl, avvocati rappresentante “Massima collaborazione con inquirenti”

Di:

Foggia, 01 agosto 2019. ”Stamani era fissato l’interrogatorio di garanzia del Giandolfi , rappresentante legale della Protect srl, dinnanzi al Gip presso il Tribunale di Foggia, dott. Domenico Zeno. Il nostro assistito ha risposto a tutte le domande postegli assumendo un contegno collaborativo con gli inquirenti e fornendo in maniera puntuale ulteriori elementi per ricostruire i fatti contestati“. Alla luce di ciò “gli avvocati Caterina Pipino e Andrea Petito hanno avanzato istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra più tenue, accolta da Gip dott Zeno“.

Così in una nota inviata a StatoQuotidiano dagli avvocati Caterina Pipino e Andrea Petito, legali del rappresentante legale della società Protect srl, titolare del servizio di “prelievo, contabilizzazione ed accreditamento” degli incassi dei parcometri della città di Foggia, per conto della società municipalizzata ATAF S.p.a., nel periodo maggio 2016 – luglio 2018.

Come già pubblicato il 30 luglio 2019, ” all’esito di complesse e articolate attività di indagine coordinate e dirette dalla locale Procura della Repubblica di Foggia, personale del Nucleo pef Foggia ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia in data 26.7.2019 applicativa degli arresti domiciliari nei confronti del rappresentante legale della Protect srl “, oltre “al sequestro preventivo per equivalente dei beni del predetto legale rappresentante e dell’ex Presidente del cda dell’Ataf Spa”.

Le indagini sono state innescate dalla denuncia, presentata alla Procura della Repubblica di Foggia, nel maggio 2018, dall’attuale vertice di ATAF S.p.a., secondo la quale la predetta società concessionaria avrebbe omesso di riversare ad ATAF S.p.a. circa 600 mila euro quali incassi dei parcometri per la regolazione del servizio di sosta a pagamento nella città di Foggia.

Come immediatamente disposto dalla Procura della Repubblica di Foggia, alla denuncia ha fatto seguito l’acquisizione della ingente documentazione relativa alla obbligazione contrattuale ed al successivo contenzioso sorto tra le società contraenti a seguito dei parziali/tardivi riversamenti delle somme dovute dalla società affidataria del servizio in favore di ATAF S.p.a.

