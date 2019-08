Manfredonia. Igiene urbana all’Ase per altri 2 anni

Di:

IL SERVIZIO di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è stato affidato direttamente in house e per un periodo di due anni, alla municipalizzata ASE SpA. Lo ha deliberato il commissario prefettizio al comune di Manfredonia, Vittorio Piscitelli, che ha altresì espresso atto di indirizzo al dirigente del settore “Urbanistica e sviluppo sostenibile” perché provveda a redigere la relazione ai fini dell’affidamento in house alla società partecipata; il disciplinare descrittivo e prestazionale; lo schema di contratto di servizio. In attesa di quei provvedimenti, il servizio di igiene urbana è stato prorogato fino al 15 settembre prossimo.

UNA INIZIATIVA del commissario prefettizio che si aggiunge ad altre varate e mirate a mettere ordine e fare chiarezza nei servizi comunali, in questo caso in una società più nota, nella passata turbolenta gestione dell’amministrazione comunale, per le disavventure amministrative (famosa la serie di amministratori unici nominati e rimossi) che per il servizio prestato fortemente biasimato dai cittadini.

SODDISFAZIONE per l’avvio della riorganizzazione del delicato settore che investe trasversalmente non solo l’immagine della città, è stata espressa dall’amministratore unico Franco Barbone. “Sin dal mio insediamento – rileva – ho insistito inutilmente per la redazione del contratto di servizio, strumento base che ci consente di effettuare una razionale programmazione delle attività che l’ASE è chiamata a svolgere. Una riorganizzazione di una azienda che purtroppo presenta non poche carenze a cominciare dal personale che nonostante il grande impegno profuso nell’effettuare i vari servizi, rimane insufficiente rispetto alle esigenze che emergono dalla città estesasi a dismisura e in maniera disordinata”.

ANCHE la recentemente assunzione per il periodo estivo, di sedici unità lavorative non ha soccorso più di tanto. “Paradossalmente abbiamo meno unità lavorative a disposizione” rileva Barbone che spiega: “I dipendenti dell’ASE sono ottanta: in estate vanno in ferie a 25 per mese. I sedici nuovi assunti riescono a mala pena a sostituirli e ad assicurare l’ordinarietà dei servizi in un periodo in cui le esigenze di intervento aumentano”.

C’E’ ANCHE da considerare la collaborazione dei cittadini. “Che va migliorando, ma ha bisogno di essere più convinta e partecipe” giudica Barbone che apprezza le varie iniziative dei cittadini che provvedono autonomamente a fare ordine e raccogliere le immondizie negli spazi di pertinenza. “Vanno diminuendo – evidenzia l’AU ASE – gli abbandoni indiscriminati anche per effetto delle ripetute denunce a cominciare di quelle pressanti del comandante delle guardie ambientali Civilis Giuseppe Marasco, delle foto-trappole, dei controlli”.

FONDAMENTALE il corretto conferimento della raccolta differenziata. “Si fa ancora molta confusione nel differenziare i diversi tipi di rifiuto che si riverbera sui costi sostenuti dall’azienda. Oggi la raccolta differenziata è del 65 per cento che frutta 700mila euro di rimborso. Dovremmo arrivare almeno al 70 per cento”.

DISCORSO a parte è per la plastica. “Occorre sensibilizzare la gente. Per lunedì 5 prossimo – annuncia Barbone – abbiamo organizzato una manifestazione sul lungomare Miramare per richiamare l’attenzione su un problema di grande importanza epocale”.

Michele Apollonio