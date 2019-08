Manfredonia. Questa sera finale del campionato provinciale calcio a 5 Civilis

Di:

San Marco in Lamis, si terrà questa sera 1° Agosto 2019 dalle ore 19:00, presso il campo di calcio a 5 in Via Sannicandro Garganico, organizzato dal CLUB CIVILIS III° MILLENNIO presieduto da Angelo Villani e Michele Bonfitto, la finalissima del Campionato Provinciale di CALCIO a 5 TROFEO CIVILIS, con ingresso gratuito, che ha visto la partecipazione di ben 21 squadre del territorio, in varie categorie, prima della kermesse finale e successivamente la consegna dei TROFEI, Coppe, targhe, medaglie e attestati di partecipazione a tutte le società, per la prima volta in San Marco in Lamis si esibiranno il gruppo folkloristico e tradizioni popolari dell’A.S.D. CULTURALE FOLK SIPONTINO di Manfredonia coordinato dal direttore tecnico Istr. Tommaso Pellegrino, ed altri ospiti eccezionali, sarà presente per la consegna dei premi e degli attestati il generale Giuseppe Marasco – Presidente Nazionale CIVILIS accompagnato dal Ten. Pasquale Murgo. Marasco ha dichiarato: “ La pratica dello sport in qualsiasi disciplina e la possibilità di acquistare grazie ad esso un successo parziale o di gruppo costituisce a mio avviso uno dei principali motivi degli sforzi per guadagnarsi l’ovazione e l’approvazione sociale, e anche il motivo che spinge lo sportivo a migliorare i suoi propri valori” (foto)

Cap.Marco Lupoli Addetto Stampa e P.R. CIVILIS