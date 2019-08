Di:

Foggia, 01 agosto 2019. “Buongiorno redazione di Stato Quotidiano, nonostante la tragedia di pochi giorni fa, si continua come se non fosse niente a commettere imprudenze nelle gallerie tra Mattinata e Vieste. Questa foto è stata scattata oggi, 31 luglio, intorno alle 18:30“.



Così un lettore a StatoQuotidiano, invitando alla prudenza quanti ogni giorno percorrono le gallerie comprese nel tratto tra Mattinata e Vieste.

Come si ricorderà, lo scorso 28 luglio, sulla SS 688 nella galleria San Benedetto, al km 4,100, un tragico incidente – che ha visto il coinvolgimento di 4 autovetture -, ha causato il decesso di 2 persone, un adulto ed una bimba di pochi mesi, ed il ferimento di altri passeggeri. Si evidenzia in ogni modo come il sinistro del 28 luglio 2019 non è stato causato da alcun sorpasso nelle gallerie.

Redazione StatoQuotidiano.it