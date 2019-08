Monte Sant’Angelo. Martedì la terza edizione della “Francigena al Crepuscolo”

Di:

Monte Sant’Angelo. Si svolgerà martedì 6 agosto la Terza Edizione della “Francigena al Crepuscolo”, evento organizzato dall’Ass. ‘Monte Sant’ Angelo Francigena’ in collaborazione con l’Ass. ‘Nel Silenzio dei passi’ e con il patrocinio del Comune di Monte Sant’ Angelo.

Quest’anno ci sarà, sul percorso MICAELICO e della VIA FRANCIGENA del SUD, l’installazione della CROCE del PELLEGRINO con l’intento di divenire punto di riferimento per i Viandanti e i tanti Pellegrini che giungono alla Sacra Grotta di San Michele sul Gargano.

Questo il programma :

Ore 15:30 Ritrovo presso la sede di Senso Civico in via Reale Basilica 76 per poi dirigersi, in navetta, in località Cassano;

Ore 16:15 Inizio cammino a piedi, con Cavalli e MTB verso Monte Sant ‘Angelo e alle 18:30 giunti nei pressi del ‘Radar’ in direzione Madonna degli Angeli ci saranno i saluti delle autorità e la benedizione della CROCE del PELLEGRINO.

Ore 20:00 all’arrivo della Chiesa della Madonna degli Angeli, aperta per l’occasione, seguirà il momento CULTURALE /MUSICALE con la violoncellista MICHELA CELOZZI.

La prenotazione è obbligatoria e laddove si fosse impossibilitati a fare il cammino ci si può recare direttamente alla Benedizione e/o alla Chiesetta della Madonna degli Angeli.

Siete i Benvenuti.