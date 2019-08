Musica con Lucio Dalla, l’inizio agosto di Parcocittà

Di:

Foggia. Metti una sera nella tranquillità del parco, con la musica di Lucio Dalla. E’ quanto si vivrà a Parcocittà lunedì 5 agosto 2019 dalle ore 21 con lo spettacolo “Se io fossi un angelo”. L’evento nasce da un ‘idea di Patrizia Curatolo per celebrare la figura di un artista che è vissuto alla ricerca sempre di forme creative ed espressive diverse per regalarci il suo pensiero e la sua musica. Lucio

Dalla così viene ricordato da un gruppo di artisti, ognuno nella propria forma espressiva, per creare uno spettacolo unico, come tante entità che ne formano una sola, nella cornice dell’anfiteatro di Parcocittà.

Martedì 6 agosto, dalle ore 21 sempre nell’Anfiteatro all’aperto, ci sarà il concerto “Ti racconto una canzone” del cantautore Domenico la Marca. La Marca, classe 72, lavora nel sociale da circa trent’anni, occupandosi di stranieri, minori, detenuti, tossicodipendenti. “Non sono un ambasciatore del sociale, con le mie canzoni, racconto, in parole e musiche, la fatica quotidiana di chi si sporca le mani e con i piedi, anche nel fango, assiste ai miracoli della vita, alla magia straordinaria dell’essere umani e ricominciare a vivere – racconta -. La musica è l’occasione che aiuta anche a rileggere e a raccontare quanto vivo nel mio lavoro nella mia vita personale. Per mestiere o per passione mi prendo cura delle persone, di quelle vite che, come viene sottolineato nel brano introduttivo, spesso sono come un fiume in piena e hanno bisogno solo di essere direzionate. Prendersi cura degli altri vuol dire soprattutto ascoltare quelle grida di silenzio e aiutare l’altro a dare un senso alla propria storia”. Lo spettacolo sarà un viaggio attraverso le storie che il cantautore sipontino propone, perché solo attraverso il viaggio si possono incontrare gli altri e scoprire l’umanità. Domenico la Marca, nel concerto di martedì, sarà accompagnato dal polistrumentista Bruno Gorgoglione.

La settimana di programmazione estiva di Parcocittà si arricchirà del cinema, che sta riscuotendo un notevole successo di pubblico con la rassegna “Cinema sotto le stelle”. Lunedì 7 agosto, alle ore 21, sarà la volta de “Il traditore”, con regia di Marco Bellocchio. Il film racconta le vicende del criminale Tommaso Buscetta, primo pentito di mafia, che consentì ai giudici Falcone e Borsellino di comprendere l’organizzazione di Cosa Nostra e di portarne i capi in tribunale. Mercoledì 9 agosto, sempre alle ore 21, da non perdere “L’agenzia dei bugiardi”, regia di Volfango De Biasi, il film del 2019 diretto da Volfango De Biasi, un remake del film francese Alibi.com diretto da Philippe Lacheau. La pellicola rientra nel progetto “Schermi di Puglia. Film, set e storie dal territorio”.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Sale di Città con ParcoCittà e il supporto di Cinema Felix e Lettere Meridiane e con il sostegno di Apulia Film Commission.

Tutti gli eventi estivi ospitati al Centro Polivalente di Parco San Felice rientrano nella rassegna estiva “Summer Park” 2019, promossa da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti, con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Foggia e il sostegno degli sponsor “Rosso Gargano” e “Lobozzo Gelati”.