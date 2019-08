Pablo Trincia, Pippo Pelo e Charlie Rapino alle Tremiti per i 30 anni dell’AMP

Di:

Sarà il giornalista de “Le Iene” Pablo Trincia il prossimo ospite della rassegna ‘Caro amico ti dico…così mi racconto un po’, organizzata dalla Pro Loco Isole Tremiti e supportata dall’Ente Parco Nazionale del Gargano. Venerdì 2 agosto, Trincia presenterà il suo “Veleno”, un libro d’inchiesta sul caso dei “Diavoli della bassa modenese”, sedici bambini tolti ai genitori per presunti abusi, senza prove reali. Una storia che Pablo Trincia scopre nel 2014, trasformandola (con Alessia Rafanelli), nel podcast di grande successo di Repubblica.it, diventato poi un libro edito da Einaudi.

All’incontro del 2, seguirà quello di sabato 3 agosto con Pippo Pelo, nome d’arte di Cesare Falcone, voce storica di Radio Kiss Kiss, dove ogni mattina conduce il Pippo Pelo Show. Il conduttore radiofonico si racconterà attraverso il libro “Gli uomini non sono come le lavatrici” di Caterina Balivo. E’ invece atteso sulle isole l’8 agosto Charlie Rapino, musicista e produttore discografico, oltre che famoso talent scout, che per parlare di sé ha scelto il libro “Pinocchio” di Collodi e l’ultimo album del gruppo musicale britannico ‘Genesis’, “The lamb lies down on brodway”.

I tre appuntamenti, che rientrano nel cartellone di eventi del trentennale dell’Area Marina Protetta Isole Tremiti, si svolgeranno alle 21.30 sul Montone dell’Isola di San Nicola.

A dialogare con gli autori sarà il giornalista Gaetano Simone.