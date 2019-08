Violenza sessuale su ex moglie: arrestato foggiano

Di:

Foggia. Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato appartenente alla Squadra Mobile, all’esito indagini dirette e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, e su richiesta di quest’ultima, ha eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia a carico di C. V., foggiano classe ’72, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della ex moglie.

A seguito delle indagini espletate da personale appartenente alla “III Sezione – Reati contro la persona”, il C. V. sottoponeva la propria ex moglie, sia in costanza di matrimonio che a seguito della separazione, a sistematiche vessazioni psicofisiche, ingiuriandola frequentemente, percuotendola in più occasioni con schiaffi, pugni e calci al capo e al resto del corpo, soprattutto durante le frequenti discussioni legate all’abuso di sostanza alcoliche da parte di C.V.

A tali condotte si aggiungono le minacce di morte ai danni della propria ex moglie, ingenerando uno stato di timore così profondo da indurre la stessa in uno stato di prostrazione psicologica tale da restare inerte dinanzi alle violenze sessuali del proprio ex marito. Condotte che non cessavano nemmeno con la separazione legale dei due coniugi, avvenuta nell’agosto 2017.

A seguito delle formalità di rito, il C.V. è stato associato in carcere a Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.