Presentato allo Sporting “La maledizione delle stele” della manfredoniana Maria Luigia Troiano

Si è svolta nella splendida cornice del giardino dello Sporting Club di Siponto, il 18 luglio scorso, la presentazione dell’ultimo romanzo della prof.ssa Maria Luigia Troiano. Originaria di Manfredonia, vive attualmente a Foggia. Laureata in Lettere Classiche con indirizzo storico-archeologico con una tesi sperimentale in archeologia e storia dell’arte romana, insegna lettere nelle scuole medie e superiori. Ha vinto diversi premi internazionali di poesie (tra cui il Premio Giovani e poesia e il Premio Rotaract Foggia) e nel 2013 ha pubblicato il libro di versi in formato ebook dal titolo “Nel cerchio di un piatto” per la casa editrice Officine Editoriali. Negli ultimi anni si è dedicata maggiormente alla prosa, scrivendo articoli, racconti brevi per libri illustrati e autopubblicando nel 2010 il primo libro, “La casa dei limoni”. A settembre del 2014 ha pubblicato, sempre con i tipi di Officine editoriali, il racconto illustrato per ragazzi “Farfalle d’inverno”, in formato e-book.

Dolce ed introversa Maria Luigia Troiano, nella sua semplicità, risponde alle domande della consigliera prof.ssa Antonella Quarato, delegata alla cultura del club, che conduce la serata.

Il file –rouge della conversazione è in prima battuta l’eroe omerico Diomede, fondatore leggendario di diverse antiche città adriatiche, un personaggio violento, rozzo, braccio destro del ben più furbo “Ulisse” che però verrà punito dalla vita stessa per i suoi misfatti. Le fonti greche ci raccontano la sua storia travagliata che si conclude proprio in Daunia, dopo la fondazione di Arpi. La professoressa Troiano racconta ai presenti dell’orgoglio e della determinazione del popolo dauno e di come non sia un caso che qui, nel nostro territorio, i greci non siano mai riusciti a creare delle colonie. “La sua figura mi ha affascinato moltissimo e ho provato a ricostruirla partendo dal suo punto di vista, dal punto di vista dell’uomo che vive e combatte fino all’ultimo la lotta, cercando la propria parte di felicità su questa terra. Tuttavia nel suo personaggio è racchiuso anche lo scontro tra la civiltà greca, di cui egli è portatore e quella daunia, fiera e orgogliosa che non vuole sottomettersi alla prima, sia pure riconosciuta come superiore. L’incontro-scontro eterno tra colonizzatori e colonizzati.”

Quella della Troiano è un’interpretazione narrativa, ma il fatto che le fonti greche abbiano deciso di far morire proprio in Daunia l’eroe Diomede la dice lunga su come i greci consideravano i nostri antenati.

“La maledizione delle stele” è una trilogia di racconti, protagonista del secondo racconto è Arcabis, una ragazza di una famiglia nobile dauna del IV secolo avanti Cristo. I suoi genitori l’hanno promessa in sposa ad un marito che non ama, come spesso è accaduto e accade ancora oggi alle donne, soprattutto in quelle parti del mondo socialmente più retrograde. Lei si ribella, diventando la sacerdotessa di Cassandra in un tempio che non è mai stato ritrovato, ma di cui le fonti greche ci parlano; abbraccerà la statua della dea e si libererà dal vincolo, abbandonando per sempre la società civile. Arcabis è una fanciulla al contempo fragile e determinata; si assume la responsabilità di una scelta che cambierà per sempre il suo destino. Un’ antesignana del moderno femminismo, anzi forse la prima femminista della storia. La vicenda del rituale, noto in Daunia, di donne che per sfuggire a un matrimonio indesiderato, andavano ad abbracciare la statua di Cassandra non poteva non appassionare l’autrice, in quanto donna e per lo più della Daunia.

Il terzo protagonista del racconto è don Antonio, giovane prete, custode del santuario di Monte Sant’Angelo, che si trova a confrontarsi con la continuità tra antico e moderno, ma soprattutto tra pagano e cristiano.

Un racconto dalla forza immaginifica, dove si mescolano sapientemente storia, mitologia, fantasia e narrazione….Maria Luigia Troiano parte dalle fonti storiche per addentrarsi nella psicologia dei personaggi e per restituire un’immagine di essi quali personalità che in un certo senso possono rappresentarci, al di là del tempo e del contesto storico e sociale.

Oggi è facile dimenticare il passato, seppellirlo come un oggetto di scarso valore, annegandolo nel mare dell’oblio. Riportarlo in vita attraverso un romanzo o un racconto è una forma profonda d’amore verso i propri avi e verso la propria terra. Si, questo ci ha testimoniato l’autrice quella sera, una profonda forma di amore e di rispetto per quello che eravamo e per ciò che siamo. La Daunia è il territorio compreso tra l’Ofanto e il Fortore, denominato così dai Greci. I centri principali della Daunia erano Arpi, Luceria, Teano Apuolo (Ponte di Civitate sul Fortore), Canosa, Troia, Herdonia (Ordona). Centro particolarmente importante è Coppa Nevigata, nei pressi di Manfredonia che ha restituito alla luce reperti di ceramica con motivi geometrici, quindi viviamo in un territorio antico intriso di storia, un territorio importante sotto tanti punti di vista e dovremmo essere fieri ed orgogliosi di questo.

La “Maledizione delle stele” è dunque un salto nel passato, un disegno di fantasia che viene ravvivato dalla passione per il proprio territorio, ma Maria Luigia Troiano ha saputo entrare in questo acquerello in punta di piedi, così come è solita fare, per tessere la trama delle vicende con certosina mestria ed abile saggezza….pittrice del passato, poetessa epica, narratrice attenta ed oculata. Nel corso della serata accanto all’autrice e alla consigliera prof.ssa Antonella Quarato è intervenuta l’archeologa, dott.ssa Elisabetta Tomaiuolo, che ha confermato una lettura appunto “storica” nonché “archeologica” del testo. Anche la scelta di questo “salotto a cielo aperto” condotto da tre donne, è risultato vincente per restituire ai soci ed al pubblico un momento di incontro e di confronto, di riflessione perché se è vero che l’estate è tempo di riposo e di relax, è anche vero che questi frangenti “culturali” ben si sposano con i ritmi lenti e riflessivi della pausa estiva. Un grazie di cuore all’autrice e allo Sporting Club di Siponto sempre attento e sensibile a quanto accade intorno a sé, promotore spesso di iniziative ed eventi a carattere culturale, sociale ed ambientale.

