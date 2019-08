Di:

Che ogni anno la temperatura del pianeta salga, è un dato scientifico. Che ogni estate il caldo in casa sia sempre più insopportabile, è un dato di fatto. Non ti resta che munirti di apparecchiature in grado di farti arrivare vivo al mese di settembre, facciamo anche a quello di ottobre: qualche ventilatore ma, soprattutto, un condizionatore d’aria. Tuttavia, il sudore che eviti nel periodo più torrido potresti sentirlo colare in autunno, quando arriva il conto dell’energia elettrica. Ormai è fatta ma, pensando all’anno prossimo, come risparmiare sulla bolletta con il condizionatore?

Fonte https://www.laleggepertutti.it/295083_come-risparmiare-sulla-bolletta-con-il-condizionatore