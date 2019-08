San Severo. Si è dimesso il Consigliere Tricarico

Di:

Venerdì 2 agosto convocazione con procedura d’urgenza del Consiglio Comunale

Ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art. 8 del Vigente Statuto Comunale, il Presidente Ciro Cataneo ha convocato con procedura d’urgenza il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 09,00 di venerdì 2 agosto 2019 presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti punti:

1. Surroga Consigliere comunale dimissionario sig. Tricarico Nazario con la prof.ssa Colangelo Lidya.

SAN SEVERO, 1 agosto 2019

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo