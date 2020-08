Arriva il Ritratto del giovane Ottavio a Rignano Garganico

Foggia, 01 agosto 2020. Presentazione del volume Ritratto del giovane Ottavio – Racconti garganici di Antonio Del Vecchio, giornalista, scrittore e storico. Si tratta 25 storie romanzate a carattere amoroso, ispirate ai mitici anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso. L’opera di 250 pagine circa, edita da Eta Beta Edizioni.

Del Vecchio ha alle spalle un’annosa esperienza nel campo bibliotecario e bibliografico, avendo diretto per più di un trentennio il Centro Servizi Educativi e Culturali della Regione Puglia di Rignano – San Marco in Lamis – San Giovanni Rotondo.

L’iniziativa, patrocinata dall’Ente locale, prenderà il via mercoledì 12 agosto, alle ore 18,00, presso il Cortile della Palestra Comunale con l’osservanza delle dovute prescrizioni anti-Covid.

Il tutto si avvale dei patrocini dell’Amministrazione Comunale di Rignano Garganico e della Parrocchia “Maria Santissima Assunta”. L’evento è organizzato con la collaborazione della Pro Loco, dell’Associazione Culturale “Talia”, del Circolo Culturale “Giulio Ricci”, degli Amici di Paglicci, nonché dagli operatori dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, dell’Associazione di Promozione Culturale Rignanonostra.it, delle Gruppo Facebook “Quelli di Rignano Garganico” e della Pagina Facebook “Rignano Garganico”, oltre che dei portali www.rignanonews.com e www.rignanonostra.it.

Prenderanno per primi la parola le autorità comunali, rappresentate per l’occasione dal sindaco Luigi Di Fiore e dal suo vice Viviana Saponiere. Seguiranno a ruota, per le relazioni sul tema, oltre al prefatore, Sergio D’Amaro, letterato e critico di fama, Mariantonietta Di Sabato, giornalista e critica, e Adriana Ponziano, critica e docente di materie letterarie. Dopo di ché saliranno in cattedra per i saluti alcuni post-prefatori, tra cui Michele Totta, Geppe Inserra, Giorgo Soldano, Matteo Coco, Angelantonio Mastrillo, Maria Teresa Rauzino e Venanzio Ponziano, intervallati dalla lettura di passi scelti a cura di Franco Ferrara, Luisa Bergantino, Luigi Ciavarella ed altri.

I lavori saranno moderati da due animatori di eccezione, si tratta di Saverio Serlenga, giornalista e Angelantonio Mastrillo, giornalista e docente presso l’Università di Bologna.

L’iniziativa è stata sponsorizzata dalla ditta Vincitorio Costruzioni e da Giovanni Patruno di San Ferdinando di Puglia, in ricordo della congiunta Vincenzina Mallardo.

Saranno, infine, presenti la pittrice salentina Giovanna Mele (autrice del disegno di copertina) e i fotografi Raimondo Ardolino e Michele Quitadamo, nonché i protagonisti dei loro scatti, ovvero Naomi, Mario e Dario.

