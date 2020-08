Bruno Guerra “Progetto Infissi”. “La scelta migliore: diventare partner della Oknoplast”

Manfredonia, 01 agosto 2020. Bruno Guerra il 3 febbraio 2017 aveva suggerito a StatoQuotidiano: “Cambia il tuo punto di vista con design, luce e risparmio tutto l’anno”. Questo era anche il messaggio rilanciato sul palco del LUC di Manfredonia che ha voluto trasmettere le peculiarità e la mission di Oknoplast che, da sempre, ha puntato sul benessere e le esigenze dei clienti con serramenti adeguati e non solo. Ricordiamoci i vantaggi dei vetri extrachiari impiegati nelle finestre Oknoplast sono: più luce in casa, grazie all’ottima trasmittanza luminosa, ottimo isolamento termico e acustico.

Bruno Guerra, Titolare della Progetto Infissi” ci ha sempre creduto fortemente che la scelta migliore per l’azienda è stata quella di diventare partner della Oknoplast, ed oggi i fatti (e i numeri) lo dimostrano.

Oknoplast in continua evoluzione tecnologica e ci ha permesso di creare un’ampia gamma di infissi brevettati di design, frutto di una costante ricerca dell’innovazione. Serramenti in PVC e finestre in alluminio Oknoplast riducono i consumi, garantiscono un alto livello di sicurezza e impreziosiscono gli interni. La cura riservata ai dettagli è quello che ci contraddistingue: dagli accessori alle soluzioni tecnologiche, con Oknoplast la finestra in PVC diventa un complemento d’arredo moderno, confortevole e sicuro. Le stesse attenzioni sono state infuse nella nostra linea di serramenti in alluminio, elegantissimi elementi di design destinati a durare a lungo nel tempo.

Risparmio energetico. “Tutti i nostri infissi offrono prestazioni di risparmio energetico e isolamento termoacustico fra le più alte della categoria. Il benessere sarà garantito, sia nei mesi più freddi che in quelli più caldi”.

Sicurezza. “Con le finestre in PVC e gli infissi in alluminio Oknoplast la casa sarà non solo più confortevole ma anche più sicura. Le speciali dotazioni di sicurezza di cui sono dotati, già nella versione standard, ostacoleranno tutti i tentativi di effrazione. I nostri infissi ti regaleranno sonni tranquilli, offrendo la giusta protezione a tutta la famiglia”. “Il nostro impegno quotidiano è garantire il massimo comfort abitativo alle persone che scelgono serramenti in PVC e infissi in alluminio firmati Oknoplast. Le nostre soluzioni all’avanguardia sono studiate per migliorare la vivibilità della casa e il benessere delle persone che la abitano”.

“Con le finestre in PVC e gli infissi in alluminio Oknoplast la casa sarà non solo più confortevole ma anche più sicura”

(messaggio promozionale)