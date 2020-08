Manfredonia, 01 agosto 2020. “๐—Ÿ’๐—œ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ ๐˜‚๐—ป ๐—ฆ๐˜‚๐—ฑ ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚ฬ€ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ ๐˜ƒ๐˜‚๐—ผ๐—น๐—ฒ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ ๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ณ๐—ฟ๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ ๐—น’๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ ๐—ด๐—ถ๐—ฎฬ€ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ผ ๐—ฒฬ€ ๐—ถ๐—ป ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ผ๐—ฐ๐—ฐ๐˜‚๐—ฝ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ. Ne sono tanto convinto da aver proposto al ministro Provenzano, in una call conference svolta durante il lockdown, di valutare lโ€™adozione di una fiscalitร di vantaggio. Lโ€™ipotesi avanzata da Peppe – ridurre del 30% la contribuzione previdenziale delle aziende dislocate nel Mezzogiorno – รจ coerente con quest’obiettivo.

L’emergenza Covid 19 ci ha mostrato la necessitร , l’urgenza in alcuni casi, di riportare in Italia le produzioni strategiche. E perchรฉ non al Sud dove, ad oggi, sono a rischio circa 380 mila posti di lavoro e dove รจ necessario realizzare politiche industriali fondate sulla ricollocazione di aziende migrate in altri Paesi. Altra opportunitร รจ lo sviluppo e la diffusione dellโ€™impresa 4.0 supportata da una programmazione strategica su infrastrutture, istruzione, energia, digitale.

Serve, dunque, un piano di sviluppo a lungo termine che renda attuabile la volontร di crescita sostenibile e innovativa del nostro territorio, che offra a tante donne e tanti giovani un’alternativa all’emigrazione o al lavoro nero.ย Defiscalizzazioni come quella ipotizzata da Provenzano certamente sosterrebbero questo processo virtuoso. A maggior ragione se attuate rapidamente come lo stesso Ministro ha proposto di fare utilizzando le risorse europee del Recovery Fund.ย Fiscalitร di vantaggio, agevolazioni orientate allo sviluppo, sostegno alla crescita dimensionale delle aziende: sono asset strategici da utilizzare per costruire il futuro del Mezzogiorno.ย Questa รจ la buona strada che tutti aspettavamo. Percorriamola insieme”.

Lo riporta sui social il candidato al consiglio regionale pugliese, attuale consigliere regionale, avv. Paolo Campo.