Foggia, 01 agosto 2020. “Ciao amico mio adesso finalmente sei un uomo libero realmente ed hai ritrovato la tua dimensione forse cercata in maniera non comprensibile da tanti

Ieri ho letto una moltitudine di post di condoglianze e dispiacere a te dedicati probabilmente anche di tanta di quella gente che quando ti vedeva da lontano a causa del cattivo odore delle buste cambiava strada o chi quando per la prima volta ti ho soccorso per tre giorni vedendoti a terra per la frattura del femore proseguiva perché forse la puzza superava la umana pietà ed in te vi era il volto di Cristo sofferente”.

“Ma in questa città c’è anche tanta gente dal cuore grande che spesso hanno seguito le tue vicende di vita con apprensione e non posso dimenticare il personale sanitario che quando ero costretto ma per farti stare al caldo a chiedere il famoso accertamento sanitario obbligatorio si prodigava interamente o i volontari che hanno dato opera al Conventino oggi senza motivo chiuso al bisogno. Su di te, come spesso succede con gli indigenti,si sono costruite tante favole metropolitane come quella che eri un medico e per un errore avevi fatto questa scelta e sappiamo fosse qualcosa tanto per…

Ieri ho letto addirittura dichiarazioni a mezzo stampa sul tuo passato dimenticato assolutamente fantasiose… La verità e mi permetto di usare questo termine è che avevi tanta paura che diventava diffidenza verso tanti uomini ma se si riusciva ad entrare nel tuo animo con perseveranza eri dolce e sempre sorridente.. Mi piace dire a chi sino a ieri sera ha scritto di tutto e di più quando mi hai confidato di chiamarti Michele e sulla carta di identità non è stato scritto o quando mi hai parlato con il tuo accento toscano delle tue origini e dei tuoi viaggi in Francia da giovane e della tua predilezione per i dolci..

Ricordi quando eri ospite al Conventino e la mattina andavi al bar e ti offrivano il caffè e pur senza orologio eri puntuale per la cena … Ora Michele sei libero in cielo accanto a Giovanna, Samuel, Igor , Michele e tanti altri che nessuno ricorda ma a far giungere un segnale forte in terra per i tanti dimenticati che dormono per strada senza dignità e dimenticati… Perché finalmente la indifferenza che non può diventare protagonismo sia sconfitta e tutti i più sfortunati siano realmente considerati e non siano morti preannunciate e forse il famoso Tonino o Patrizia nei pressi della stazione sono tali e sapremo mostrare dispiacere solo allora…

Il disagio sociale è anche disagio dell’anima e probabilmente in questo mondo del disagio bisogna entrarci in punta di piedi ed imparare a parlare la vostra lingua… Ciao Michele adesso sei libero e nessuno potrà imporre nulla ma spero il tuo insegnamento serva a costruire qualcosa di importante e concreto in una città dal cuore grande ma dove pochi si sporcano le mani realmente…”

Il dr. Francesco Niglio, Dirigente Medico Cattedra di Chirurgia Pediatrica presso Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. Foggia