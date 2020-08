“Billa Consiglio nuova consigliera di parità della Provincia di Foggia”

Foggia, 01 agosto 2020. “Ho designato Consigliera di Parità effettiva l’avv. Maria Elvira Consiglio e Consigliere di Parità supplente il dott. Vittorio Russo, che resteranno in carica per il prossimo quadriennio 2020-2024, dopo la ratifica ministeriale. Due persone di grande esperienza e professionalità a cui voglio rivolgere gli auguri di buon lavoro a nome di tutta la Capitanata! Un sentito ringraziamento alla dott. Antonietta Colasanto per il lavoro svolto. Mentre mi accingevo a firmare l’atto di designazioni ho pensato alla pagina tristissima scritta nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Regionale della Puglia, un comportamento inqualificabile a cui ha posto rimedio il Governo proprio in queste ore. Il tema delle pari opportunità tra uomo e donna è una battaglia di civiltà che dobbiamo continuare a combattere poiché le donne non sono una minaccia ma una risorsa irrinunciabile per la crescita del nostro Paese”. (Nota stampa, presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta)