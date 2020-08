Domenico attira anche la Rai e rinnova l’appello “Desidero una quarta moglie”

Bari, 01 agosto 2020. Ha da poco compiuto la veneranda età di 104 anni, arrivando al traguardo dell’uomo più longevo di Ischitella. Domenico Maiorano, nato nel 1916, in piena prima guerra mondiale, è di recente apparso in servizio della giornalista Sara Verta per la trasmissione televisiva della Vita in Diretta su Rai Uno. Il servizio, trasmesso dalla spiaggia di Foce Varano presso il Panis Beach, ha visto la presenza anche della manfredoniana Rosa Fariello, già finalista di Miss Italia e Miss Mondo.

Ed è proprio attraverso questo seguitissimo programma che Domenico ha nuovamente lanciato il suo appello: cercare la sua anima gemella. Dopo essersi separato due anni fa dalla terza moglie, Domenico non si lascia ostacolare dagli anni. Alle telecamere ha riferito: “La mia compagna dev’essere calma e comprensiva, perché alle volte potrei sbagliare”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella

Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola