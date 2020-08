“Emiliano e maggioranza? Non hanno voluto. ESSERE DONNA aggiunge valore all’impegno politico”

Manfredonia, 01 agosto 2020. “In questi ultimi giorni trascorsi dalla grande notizia del ripetuto teatrino avvenuto in Regione Puglia durante l’ultimo consiglio regionale, ben architettato per rifiutare alle donne la parità di genere, presente in tutte le regioni d’Italia ma irrilevante per il nostro governatore e i suoi consiglieri regionali, mi sono dedicata a me, alla famiglia, a reagire con la testa radunando ogni forza intelligente del territorio che non sia mossa da interessi personali ma di comunità! In questi giorni ho pensato a quanta gente stia davvero comprendendo la ridicola campagna elettorale di tanti che fino ad oggi non hanno mosso un dito per noi pugliesi e figurarsi per le donne!”. Così in un testo inviato a StatoQuotidiano, la dr.ssa Noemi Frattarolo, già assessore del Comune di Manfredonia, attuale candidata al consiglio regionale pugliese, per “Italia Viva”, Scalfarotto Presidente.

La donna: questa figura dolce e attraente che deve prendersi cura dei figli, pulire casa e profumarla con manicaretti sfornati anche con 40° all’ombra! Questo immaginano di noi queste persone! Ci destinano a ruoli prestabiliti ben lontani da una “società civile civilizzata”!

E bene, io non ho un ruolo. Voglio che il Presidente Emiliano e gli accaniti misogini presenti in regione e votati da noi, sappiano che io SONO donna e SONO moglie e SONO madre e SONO amica, sorella, crocerossina sensibile, cuoca e colf della mia casa e della mia comunità, nella misura in cui lo decido io! E che per le stesse definizioni appena elencate SONO un politico con una marcia in più! Perché ESSERE DONNA, aggiunge valore all’impegno politico, non toglie! Perché le donne ponderano la passione che hanno dentro, in quel posticino chiamato cuore, che le fa lavorare di pancia, usare il cervello e che muove anche lo stomaco quando leggono che c’è ancora chi strumentalizza ruoli di potere per fermare l’evoluzione naturale dell’essere umano come la parità dei sessi o di religione o di colore della pelle!

Nessuno di voi può stabilire su quei tavoli che avendo una vagina non possiamo studiare, lavorare, avere incarichi di successo e farvi le scarpe con tutte le calze! E lo sapete bene perché altrimenti non avreste messo all’ultimo punto dell’ordine del giorno, l’approvazione della doppia preferenza di genere che portava circa 2000 emendamenti!

Uno di voi si sarebbe alzato e avrebbe chiesto al microfono l’inversione dell’ordine previsto, motivandone l’importanza! Lo avreste deciso con i capigruppo di maggioranza nell’aula dove vi riunite in preconsiglio e la modifica sarebbe stata approvata! Avreste fatto un consiglio lungo, affrontato solo quel punto all’ordine del giorno ma lo avreste portato a compimento perché siete di maggioranza! E gli altri punti, li avreste affrontati il giorno seguente o in un consiglio successivo perché siete di maggioranza! E non lo avete fatto nonostante la diffida di Conte che aveva dato come termine ultimo all’adeguamento, il 28 luglio! Ma non lo avete fatto perché siete di maggioranza! Non avete voluto che le donne avessero la vostra stessa opportunità di governare questa regione perchè temete il confronto. Non lo avete fatto perché appoggiate stereotipi che facciano credere che la donna è inferiore all’uomo perché così vi conviene per continuare a manovrare sistemi dove una donna farebbe invece la differenza!

Così ieri sera, il Governo ha nominato un commissario allo scopo di provvedere agli adempimenti necessari all’adeguamento del sistema elettorale della Regione Puglia, alla legge 20/2016 e ai principi di parità e accesso alle cariche elettive.

UN FALLIMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DI EMILIANO. Una vergogna senza precedenti che ha umiliato ancora una volta, questa splendida regione maltrattata e le sue donne! Le donne pugliesi che lavorano da una vita, si prendono cura di famiglie intere, studiano, si dedicano al volontariato, si battono continuamente per cause importanti che non sempre le riguardano da vicino, ma diventano sorelle e si stringono per cambiare le cose! E fanno tutto questo con le gambe gonfie, gli occhi stanchi e un sorriso innamorato che non manca mai e che le rimette in piedi al mattino per ricominciare da capo!

Le donne pugliesi non lo meritano! Io sono una donna pugliese e non merito di attendere una notte che finisca il Consiglio per sapere che sono stata nuovamente presa in giro! Con tutto ciò che fanno le donne di questa regione e dell’intero pianeta, DEVONO meritare di più perché della Puglia e della Terra ne sono il gran merito!.

Ma Emiliano e la sua maggioranza non hanno creduto per ben quattro anni (dalla pubblicazione della legge 20/2016) che questo passo fosse necessario per la crescita di questa terra, per la democrazia politica pugliese, per i diritti delle donne di ieri che hanno dato radici alla nostra storia, per quelli delle donne di oggi che si battono ogni giorno per dare un senso a questa società che avanza ma che in questa terra ha i piedi legati dai compromessi politici e dalla mafia, e per quelli delle donne di domani, oggi bambine, ma che se le cose restano così, non avranno alcun futuro! Ad oggi la maggioranza di Emiliano è costituita da soli uomini. Fatevi una domanda, datevi una sola risposta.

Io ce l’ho: NON HANNO VOLUTO! Non hanno voluto adeguare la norma regionale all doppia preferenza di genere come non hanno voluto aiutare gli agricoltori che subivano e subiscono ancora oggi la Xilella mentre loro stavano a parlare. Non hanno voluto investire sulla sanità territoriale e potenziare una rete di sistema intelligente e sostenibile che andasse a “specializzare” gli ospedali della regione affinché la rete dell’utenza restasse a curarsi in Puglia anziché dover viaggiare per salvarsi la vita! Non hanno sostenuto LA FAMIGLIA, quel contenitore d’amore dove non mancano le difficoltà ma che resta la mission su cui investire la maggior parte delle risorse, in primis con la prevenzione e poi con il sostegno alla genitorialità, alla maternità, alle donne che lavorano, all’infanzia e all’adolescenza, alla disoccupazione, alle famiglie che vivono LE DIVERSE ABILITÀ! I diversamente abili e le loro famiglie… Questi sconosciuti scomodi che vengono inseriti in qualche norma qua e là senza essere interpellati e che finiscono, tutte le volte, col subire norme che non li rappresentano!

Io mi candido, presidente. Mi candido spinta dalle associazioni che non hanno mai avuto voce e tesseramenti di partito e che sono stanche! Siamo tutti stanchi di subire una regione che non ci rappresenta, che si interfaccia con la sua gente solo in circostanza di votazioni per dimenticarsi di loro dopo la vittoria! Vi abbiamo creduto. NON CI AVETE NEANCHE PROVATO.

Lasciate lavorare chi già lo fa, chi si spende senza chiedere nulla in cambio da sempre! Chi non cerca notorietà ma giustizia! Chi, per assurdo, si sta affannando anche per i figli vostri mentre voi vi dimenticate dei loro! Non cerchiamo scambio! Portatevi le amate poltrone. Noi vogliamo le sedie, quelle scomode che se non ti alzi subito a lavorare ti fa male il fondo schiena! Perché noi già lavoriamo! E vogliamo continuare a farlo con dignità! Questo dovevate darci: LA DIGNITÀ! Ce l’avete tolta insieme al diritto di ammalarci e di curarci in tutta sicurezza nei nostri ospedali! Siamo diventati genitori senza una pediatria sicura nella speranza che non accada nulla di notte perché non sapremmo come fare, e dobbiamo anche sperare di avere le doglie di giorno e una macchina a disposizione (un pullman per le famiglie che non ce l’hanno!) perché per mettere al mondo i nostri figli dobbiamo viaggiare, arrivare al pronto soccorso e metterci in fila nella speranza di trovare un posto letto vacante, pronto ad aspettarci, ed un ginecologo che dovrà prendersi cura di noi anche se di noi e della nostra gravidanza non ha seguito un solo giorno!

E adesso, con tutte le preoccupazioni che ci avete regalato, in questo 1° agosto del 2020, dobbiamo ancora chiederci se le donne hanno il diritto a presenziare in Consiglio Regionale e legiferare a parità di numero con gli uomini?!

No. Basta così.

Desidero ringraziare Ivan Scalfarotto per la grande opportunità di crescita che sta dando a noi pugliesi! E ringrazio la ministra Bellanova che battendosi ieri in Consiglio dei Ministri, ha portato per questa regione un grande risultato: da oggi le candidate pugliesi sono alla pari dei candidati pugliesi! E allora, BUON LAVORO, DONNE! Fate politica! Credete in voi e seguite chi è in grado di rappresentarvi perché si è battuto per voi! Tutti gli altri, si sono girati dall’altra parte!”, conclude Noemi Frattarolo.