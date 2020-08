Esplosione fabbrica fuochi d’artificio, Miglio “Preghiamo per Luciano Del Vicario”

“Stasera la città di San Severo farà una preghiera per Luciano Del Vicario“. Lo ha scritto ieri sera sui social il sindaco di San Severo Francesco Miglio a seguito all’incendio divampato nel pomeriggio nella fabbrica di fuochi d’artificio “Del Vicario” che si trova in via Macello Vecchio. Le indagini sono affidate ai carabinieri che dovranno accertare le cause che hanno scatenato l’incendio.

Pare – da indiscrezioni – che ci sia stata prima un’esplosione seguita dal rogo all’interno dei capannoni della ditta in cui è rimasto gravemente ferito un familiare dei titolari. L’azienda di materiale pirotecnico era stata già teatro, nell’aprile del 2018, di un episodio analogo. Il ferito è stato trasferito in elisoccorso presso il centro grandi ustionati di Cesena dagli ospedali Riuniti di Foggia.