Focolaio in famiglia a Cerignola? Sarebbero 11 i nuovi positivi

Cerignola, 01 agosto 2020. Sarebbero 11 i nuovi positivi al Covid_19 a Cerignola, tutti riferibili a un focolaio familiare. Lo riporta “La notizia web“. StatoQuotidiano ha contattato l’Asl di Foggia per conferme ufficiali. Si attende una risposta.Come avvenuto a San Nicandro Garganico, sarebbero diverse decine le persone poste in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni. Tra i primi a risultare positiva una donna, come riferito ieri mattina da lanotiziaweb.it“. Si è ipotizzato che alla base della diffusione del virus ci sia stata una festa.

“L’indagine epidemiologica sta procedendo, il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia è al lavoro per il tracciamento dei contatti stretti, si tratta comunque di casi dei giorni scorsi che sono già in isolamento”. Così il direttore del Dipartimento di Promozione della Salute, Vito Montanaro.