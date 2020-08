(ottopagine)Un 54enne di Deliceto, provincia di Foggia, è giunto in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane dopo essere rimasto vittima di un un’incidente nei campi. L’uomo per cause in corso di accertamento è stato travolto da un trattore con il quale stava lavorando in un fondo agricolo. I sanitari del pronto soccorso arianese dopo averlo stabilizzato ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sul posto ad Ariano la polizia che ha avviato le relative indagini e per garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell’elicottero i vigili del fuoco di Grottaminarda e la locale Polizia Municipale.

