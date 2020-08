I manfredoniani vanno via sin dalla nascita, sono 8 anni che nascono fuori sede

Manfredonia, 01 agosto 2020. RIATTIVARE all’ospedale di Manfredonia “il punto nascita soppresso otto anni fa in un ben noto contesto strumentale e con il passivo beneplacito dei responsabili istituzionali cittadini”. Lo ha chiesto formalmente alla Asl e alla Regione Puglia, l’on, Antonio Tasso facendosi interprete “del mai sopito, anzi costantemente reclamato, (ri)sentimento della gente di Manfredonia e del Gargano” sulla scia della inaugurazione del reparto senologia all’ospedale, nel corso di una “sortita alla chetichella” a Manfredonia del candidato-presidente della Regione, Michele Emiliano, che ha suscitato più malumori che consensi. “Un passaggio lampo, giusto il tempo di tagliare il nastro, fare delle foto e via senza nessun coinvolgimento della città – è tra le notazioni avanzate – come sarebbe stato giusto per un “avvenimento” di non poca portata”.

“UNA OPERAZIONE elettoralistica – è stato il commento al vetriolo di Lello Castriotta, candidato Fratelli d’Italia alla Regione – che fa il paio con le aperture annunciate nei giorni scorsi di altri reparti per i quali si sono però scordati di nominare i direttori come ad esempio Radiografia privo del titolare andato in pensione oltre due mesi fa. Annunci che intanto attestano la mancanza di quei reparti fino a qualche giorno fa e che bisognerà verificare nella pratica quale sarà l’effettivo vantaggio per l’utenza”.

ANCORA più severi se possibile, i giudizi sui social della gente che non dimentica le travagliate vicende del nosocomio manfredoniano depauperato di quanto era riuscito a conquistarsi in termini di offerta sanitaria e qualità di prestazioni in decenni di onorata attività.

“ORA più che mai – incalza Tasso – bisogna tornare a nascere a Manfredonia. Non foss’altro che per decongestionare centri sanitari maggiori, che potrebbero essere alle prese con una recrudescenza di questa pandemia o l’insorgere di nuove crisi, sempre possibili, stante l’aggressione all’ambiente da parte dell’uomo”. Ricordato che nel 2019 i nuovi concittadini sono stati quasi 400, Tasso rileva come “l’inaugurazione della U.O. di Senologia, di valenza distrettuale, avvenuta “magicamente” in campagna elettorale, dimostra che il D.M 70/2015 si può e si deve superare. Inoltre, il perdurare dell’emergenza sanitaria, impone un doveroso ripensamento della dislocazione dei servizi sanitari sul territorio. Dobbiamo fare tesoro di un’esperienza drammatica come quella che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, per non commettere più gli errori del passato”.

IL PARLAMENTARE manfredoniano evidenzia come “ci siano numeri adeguati per riavviare il punto nascite al San Camillo al quale potrà far capo anche il vasto bacino di utenza garganico. “Il punto nascita deve riprendere la sua attività – afferma – anche con l’implementazione di nuovi servizi e prestazioni: penso all’analgesìa epidurale h/24 o al parto in acqua, ad esempio. E’ questa una battaglia di civiltà nella quale i cittadini, le persone, i bambini vanno rimessi al centro dell’azione e della progettazione del futuro della nostra società. Abbiamo un’occasione d’oro a portata di mano: ripartire dai bambini per costruire una comunità migliore”.

Michele Apollonio