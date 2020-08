Manfredonia, sventato furto in località Monte aquilone

Manfredonia, 02 agosto 2020. Ieri notte, verso le 24:10, la pattuglia di servizio della Global Security allertata dalla centrale operativa si è recata tempestivamente in località Monte aquilone dove sventava un furto presso il ripetitore della Tim situato in zona.

I malviventi nella fuga abbandonavano gli attrezzi atti allo scasso che venivano prontamente presi in custodia dalla GPG e successivamente posti sotto sequestro dai carabinieri con il quale la GPG faceva ulteriore controllo questa mattina rivenendo vari fusti che dovevano servire per trasportare gasolio e una pompa per poter tirare il gasolio contenuto nel generatore.