Nasce Odisseo Group, progetto di ItaliaRimborso

TRAPANI, 01 agosto 2020. ItaliaRimborso, la nota claim company italiana, dà vita ad un nuovo progetto, ambizioso ed innovativo, che consentirà a chiunque di creare il proprio business nel settore dei rimborsi e dei risarcimenti a seguito di disservizi aerei come volo cancellato e ritardo aereo. Si tratta di Odisseo Group, un servizio in forma dropshipping per servizi, darà la possibilità di crearsi una realtà propria ed assistere i passeggeri.

Secondo uno studio di ItaliaRimborso, infatti, ben 400.000 passeggeri circa (per un totale minimo di quasi 95 milioni di euro) nel 2019 non hanno richiesto alcun rimborso volo, ai sensi del Regolamento Comunitario 261/04. Proprio per questo, anche al fine di consentire ai passeggeri di accedere allo strumento della compensazione pecuniaria, ItaliaRimborso ha deciso di fare la propria parte, mettendo a disposizione strumenti ed esperienze nel comparto aeronautico, dando appunto vita ad Odisseo Group.

Questo progetto punta creare una rete di affiliati che desiderino investire in questa fetta di mercato ancora inesplorata, assistendo i viaggiatori che hanno subito disservizi e, al contempo, realizzando business. Affiliarsi vuol dire lavorare al fianco di chi, in soli due anni, ha rivoluzionato il mercato con l’innovazione, la formazione e la serietà raggiungendo la vetta e posizionandosi tra le prime aziende di settore. Significa usufruire di struttura organizzata sul tutto il territorio italiano e dell’appoggio di uno staff preparato in materia. Significa agire in un mercato innovativo.

Per affiliarsi si potrà scegliere tra due piani: Base e Premium, potendo contare su formazione costante e, tra i tanti servizi, anche la possibilità di avere un sito web chiavi in mano in appena 15 giorni. Per presentare la propria richiesta si potrà visitare il sito www.odisseogroup.it, inviare un’email all’indirizzo affiliati@odisseogroup.it oppure chiamare il numero di telefono 388 929 0160.

Una volta affiliato, basandosi sul Regolamento Europeo 261/2004 e altri strumenti normativi, si potranno fornire indirettamente servizi di assistenza passeggeri aerei vittime di disservizi come ritardo del volo, cancellazione del volo, overbooking, bagaglio smarrito, valigia in ritardo e bagaglio danneggiato.

Odisseo curerà la pratica al posto dell’affiliato che, a sua volta, potrà decidere di affiliare aziende ed agenzie di viaggi per allargare il proprio raggio di azione. Nel frattempo potrà incassare le fee da ItaliaRimborso.

Redazione ItaliaRimborso