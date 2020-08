Porto di Manfredonia “Demanio: nel 2019, rilasciate 26 licenze” (ELENCO)

Manfredonia, 01 agosto 2020. “Nell’ambito del porto di Manfredonia, con riferimento all’anno 2019, sono state rilasciate 26 licenze, 2 licenze suppletive, 5 licenze di subingresso e 2 autorizzazioni. Nell’anno in riferimento sono stati altresì emessi 3 decreti di decadenza, 2 di revoca e 1 ingiunzione di sgombero“. E’ quanto emerge dalla deliberazione relativa all’approvazione della Relazione annuale sull’attività dell’ AdSP MAM (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale: Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli) svolta nel 2019.

“Appare opportuno evidenziare – si legge nell’atto – che non essendo stata conclusa la procedura concorsuale relativa alla assunzione di un funzionario da assegnare al Dpt. Esercizio Porti di Manfredonia e Barletta, a tutt’oggi, le numerose e complesse pratiche demaniali del porto di Manfredonia, stante l’assenza di Personale di ruolo, sono gestite

dall’Ufficio demanio del Dpt. Esercizio Bari. Al riguardo si ritiene utile sottolineare che molte delle pratiche demaniali afferenti al porto sipontino, hanno richiesto verifiche estremamente laboriose, anche e soprattutto al fine di allinearle ai principi dell’azione amministrativa dettati dalla legge 241/1990 e, più in generale, alla normativa in materia di gestione del demanio marittimo”.

GESTIONE GENERALE. “Nel 2019, in linea con quanto fatto negli anni scorsi, l’attività amministrativa connessa alla gestione del demanio marittimo ha cercato di contemperare la necessaria azione di regolazione e governance con la primaria necessità di tutelare la funzione pubblica dei beni, senza tuttavia tralasciare l’esigenza di sostenere e valorizzare le

iniziative private che, nel rispetto della “compatibilità con l’uso pubblico” (art.36 Cd N), apportino valore aggiunto all’utilizzazione dei beni demaniali marittimi. Con Ordinanze del Presidente n. 5 e n. 19 rispettivamente del 7/2/2019 e 30/12/2019, è stato modificato il

“Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale”, approvato con Ordinanza 5/2018, strumento fondamentale che ha consentito di uniformare i procedimenti amministrativi relativi alla gestione delle demanio di tutti i porti ricadenti nella circoscrizione di competenza dell’ AdSP.”

6.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione distinti per usi