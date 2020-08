“Ricordi calcistici sipontini”

Manfredonia, 01 agosto 2020. Per stilare questi ricordi bisogna immaginare di andare indietro nel tempo per arrivare a fermarsi tra la metà degli anni cinquanta e la fine degli anni sessanta. Quel periodo storico era fatto di molta semplicità nei rapporti umani e specialmente tra gli adolescenti dell’ epoca l’ amicizia era veritiera. Si leggevano i fumetti formato “ striscetta”, il Grande Blek e Capitan Miki, si frequentava i cinema “Fulgor” ed “Impero”per assistere alle visioni dei mitici film western. Ma la maggior parte del tempo, oltre la scuola, si passava tra la spiaggia cittadina ed il campo sportivo Miramare, detto la “Fossa dei leoni”.

Tra i tanti tornei estivi di calcio e le partite casalinghe dei biancocelesti locali, ogni adolescente si creava il suo mito calcistico. Io ricordo che stravedevo istintivamente dal modo di giocare a calcio di un giovane esile e dai modi simpatici. Era un mancino che aveva delle caratteristiche particolari e parlo di Vincenzo SALVETTI, classe 1935, che ha militato frequentemente, in quegli anni, nel Manfredonia Calcio.

Ricordo che questo atleta come un ottimo trequartista , regista abile della squadra e con specifica capacità tecnica.Fine nel palleggio e nel dribbling. Dotato, anche, di buona visione di gioco e capace di servire, al momento opportuno, gli attaccanti della compagine amica, con estrema precisione. Sovente era portato al pressing sull’ avversario quando bisognava difendersi. Molto spesso, per l’ occasione favorevole non disdegnava nel tirare verso la porta avversaria. Soleva dettare con determinzione, durante la gara, con la sua velocità, il ritmo dell’ azione intrapresa. A tutte queste capacità sportive, va aggiunto il suo tenace attaccamento ai colori biancocelesti sipontini. Era disciplinato in campo e negli spogliatoi, rispettoso dei compagni e degli avversari. Rimarrà, sicuramente, esempio per tanti giovani calciatori. Nel rivederlo spesso per le vie cittadine, non disdegno dal salutarlo affettuosamente mentre simultaneamente con il pensiero mi lascio prendere dal ricordo lontano del suo passato calcistico.

Dott. Nicola CIOCIOLA